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07 Nisan 2020, Salı
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Derneklerden mama yardımı

Derneklerden mama yardımı

dernekleri, corona virüsü sürecinde sosyal yardımlara devam ediyor.

Fenerbahçeliler Derneği, sokak hayvanları için mama yardımı yaptı. Dernek üyeleri, farkındalık oluşturmak adına Gemlik Hayvanlarla Yaşam Derneği yetkilisine mama teslim etti.

  1. 7.4.2020
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