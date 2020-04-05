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05 Nisan 2020, Pazar
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'ye müjdesi! Transfer...

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Transfer...

'nin 2018 yılında kadrosuna kattığı için 'e ödemesi gereken 700 bin Euro'luk bir borcu bulunuyordu. Stadyum kirasını ödeyemediği için sarı-lacivertlileri sıkıştıran ekibine sürpriz bir jest yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin 'nu kadrosuna kattığı kulübü, maddi zorluklar yaşadığı için stadyumunun kirasını ödeyemiyor.

Sarı-lacivertlilerden 700 bin Euro alacağı bulunan temsilcisi bu parayı kirada kullanmanın hesaplarını yaparken, kulübe müjdeli haber belediyeden geldi. Gelderlander'de yer alan habere göre 550 bin Euro yıllık kirasını ödemesi gereken NEC Nijmegen'in bu borcu belediye tarafından ağustos ayına ertelendi.

geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'ye 700 bin Euro'luk ödemeyi yapması gerektiğini bildirmişti ancak corona virüsü salgını nedeniyle sarı-lacivertliler ödemeyi henüz yapamadı.

NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu, 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımla toplam 23 maça çıkan 20 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 3 de asist yaptı.


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  1. 05.04.2020
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