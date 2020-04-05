Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Transfer...

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattığı NEC Nijmegen kulübü, maddi zorluklar yaşadığı için stadyumunun kirasını ödeyemiyor.

Sarı-lacivertlilerden 700 bin Euro alacağı bulunan Hollanda temsilcisi bu parayı kirada kullanmanın hesaplarını yaparken, kulübe müjdeli haber belediyeden geldi. Gelderlander'de yer alan habere göre 550 bin Euro yıllık kirasını ödemesi gereken NEC Nijmegen'in bu borcu belediye tarafından ağustos ayına ertelendi.

FIFA geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'ye 700 bin Euro'luk ödemeyi yapması gerektiğini bildirmişti ancak corona virüsü salgını nedeniyle sarı-lacivertliler ödemeyi henüz yapamadı.

NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu, 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımla toplam 23 maça çıkan 20 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 3 de asist yaptı.



