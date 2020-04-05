Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Tam 70 milyon euro...

KARARLAR NASIL ALINIYOR?

Kendisine daha ilk günlerde şu soruyu sormuştum. Futbol takımında kararlar nasıl alınıyor?"Başkan, ben ve Semih bey birlikte karar veriyoruz.."Peki üçünüzün fikirleri farklıysa ne oluyor?"Başkan'ın dediği oluyor..."Bu cümle önemliydi. Onun gerçek bir sportif direktör olduğunu sanmıştık. Evet belki ilk 4-5 ay öyleydi ama zamanla bu durum değişmeye ve kendisi geri plana düşmeye başladı. Dolayısıyla kararların tamamında başkanın son karar verici olduğunu bilmemiz lazım. Bu nedenle gerçek bir sportif direktörlük sistemi ya da bahsedilen, beklenen o kurumsal yapı kulüpte asla kurulamadı.