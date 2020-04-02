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02 Nisan 2020, Perşembe
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AC Milan’a

Unai Emery AC Milan’a

Corriere dello Sport, adı için de geçen 'nin gelecek sezon Milan olmayı kabul ettiğini yazdı.

Corriere dello Sport, adı için de geçen 'nin gelecek sezon Milan olmayı kabul ettiğini yazdı. Gazete, Ralf Rangnick'in sportif direktör olarak düşünüldüğü ortamda Milan'ın Marcelinho ve Spaletti ile de görüştüğü ancak İspanyol teknik adamda karar kılındığını yazdı. Unai'nin, Milan'a Aubameyang'ı da götürmek istediği ileri sürüldü.
  1. 2.4.2020
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