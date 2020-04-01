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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Almanlar duyurdu! Dönüyor mu?

Almanlar yazdı! Fenerbahçeli ...

Almanlar yazdı! Fenerbahçeli Michael Frey...

Alman basınından son dakika haberi... Bild gazetesinin 1 Nisan Çarşamba günü okuyucularıyla paylaştığı haberde, Nürnberg'de kiralık forma giyen sarı lacivertli golcü 'e de yer verildi. Alman basını, Nürnberg'in Frey için zor bir olduğunu ifade ederken, Fenerbahçe'ye dönebileceğini işaret etti. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

için flaş gelişme... Almanya'nın köklü yayın organı Bild, sarı lacivertlilerin sezon başında Nürnberg'e kiralık gönderdiği golcü futbolcu hakkında önemli bir bilgiye yer verdi.

Nürnberg kulübünün sezon sonunda yollarını ayıracağı isimlerin listelendiği haberde, "Michael Frey işinin başında. İsviçreli, sezon sonuna kadar kiralık alındı. Kulüp ve taraftarlar onu stadyumda görmek istiyor." dedi.

"CORONA PAZARLIĞI OLABİLİRDİ AMA..."

Haberin detaylarında 'in durumu hakkında yapılan açıklamada golcü futbolcunun satın alma opsiyonuna değinilirken, "İsviçreli, kulübün satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı tek oyuncu konumunda. Üç milyon euro civarında bir rakam var. Mevcut belirsiz finansal durumda bu çok yüksek! Golcü futbolcu ancak bir corona pazarlığında takımda kalabilirdi. Ayrıca, Frey Nürnberg'de kalmaya karşı değil." denildi.

Michael Frey, bu sezon çıktığı 22 müsabakada 5 gol 4 asistle oynarken 1965 dakika sahada kalmayı başardı.

  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 16:15
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