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02 Nisan 2020, Perşembe
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Devler Ligi umudu!

Devler Ligi umudu!

bu sezon iptal edilmesi halinde birçok farklı senaryo konuşuluyor. 'na katılacak takımların son 5 sezonda aldıkları puanlara bakılarak belirlenmesi de bunlardan birisi. Böyle bir durumda ise 'ye 'nde ön eleme oynama hakkı doğacak.

bu sezon iptal edilmesi halinde birçok farklı senaryo konuşuluyor. 'na katılacak takımların son 5 sezonda aldıkları puanlara bakılarak belirlenmesi de bunlardan birisi. Böyle bir durumda ise 'ye 'nde ön eleme oynama hakkı doğacak. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde topladığı 31.500 puanla, 'ın (54.000) ardından ikinci sırada yer alıyor.
  1. 2.4.2020
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