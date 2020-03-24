Ferdi’nin taksidi ödenmedi

Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü NEC'in idari direktörü Wilco van Schaik, oyuncunun satışından kalan 750 bin euro'yu F.Bahçe'nin halen ödemediğini söyledi. Schaik bunun ekonomik olarak kendileri için bir kriz yarattığını vurgularken, üste bir de koronavirüs etkisinin eklendiğini kaydetti.