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24 Mart 2020, Salı
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’nin taksidi ödenmedi

Ferdi’nin taksidi ödenmedi

 Kadıoğlu'nun eski kulübü 'in idari direktörü Wilco , oyuncunun satışından kalan 750 bin euro'yu F.Bahçe'nin halen ödemediğini söyledi.

Kadıoğlu'nun eski kulübü 'in idari direktörü Wilco , oyuncunun satışından kalan 750 bin euro'yu F.Bahçe'nin halen ödemediğini söyledi. Schaik bunun ekonomik olarak kendileri için bir kriz yarattığını vurgularken, üste bir de koronavirüs etkisinin eklendiğini kaydetti.

  1. 24.3.2020
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