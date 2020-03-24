‘Test yaptırdık sonuçları bekliyoruz’
F.Bahçe Beko'nun yıldız ismi Luigi Datome, İtalyan basınına konuştu.
F.Bahçe Beko'nun yıldız ismi Luigi Datome, İtalyan basınına konuştu. Sarı-lacivertlilerde idari menajer Cenk Renda'nın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm oyuncuların test yaptırdığını belirten yıldız basketbolcu, "Karantinadayım. Şu an yapılacak en iyi şey bu. Birçoğumuzun endişesi vardı. Test yaptırdık ve sonuçlarını bekliyoruz" dedi.
BASKETBOL TEMAS OYUNU
Tekrar oynamak için yetkililerin direktiflerini beklediklerini de kaydeden Datome, "Eğer bir problem varsa oynamaya gerek yok. Çünkü basketbol bir temas oyunu. Sezon devam etmeyecekse, şampiyonluğu ligin tepesindeki takıma vermek mantıklı değil" diye konuştu.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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