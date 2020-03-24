‘Test yaptırdık sonuçları bekliyoruz’

F.Bahçe Beko'nun yıldız ismi Luigi Datome, İtalyan basınına konuştu. Sarı-lacivertlilerde idari menajer Cenk Renda'nın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm oyuncuların test yaptırdığını belirten yıldız basketbolcu, "Karantinadayım. Şu an yapılacak en iyi şey bu. Birçoğumuzun endişesi vardı. Test yaptırdık ve sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

BASKETBOL TEMAS OYUNU

Tekrar oynamak için yetkililerin direktiflerini beklediklerini de kaydeden Datome, "Eğer bir problem varsa oynamaya gerek yok. Çünkü basketbol bir temas oyunu. Sezon devam etmeyecekse, şampiyonluğu ligin tepesindeki takıma vermek mantıklı değil" diye konuştu.