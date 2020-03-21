Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının koronavirüs belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko'ya sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla destek verdi.
Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.
- 21.03.2020
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