Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Kulüpler Birliği'nden Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının koronavirüs belirtisi taşıdığı duyurulan Beko'ya üzerinden yayınladığı mesajla destek verdi.

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Beko Erkek Basketbol Takımı'na destek verdi.

Vakfın hesabından yapılan paylaşımda, futbolda kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

Ufuk Sarıca: Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun
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