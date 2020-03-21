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21 Mart 2020, Cumartesi
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'den "geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür

Fenerbahçe'den "geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür

Kulübü, erkek takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının duyurulmasından sonra kendilerine destek veren spor camiasına teşekkür etti. Kulübün hesabından yapılan açıklamada, "Destek mesajlarıyla bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu süreçten hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Koronavirüse karşı kazanan tüm renkler olacak" ifadelerine yer verildi.

Erkek takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığını duyuran Kulübü, kendilerine destek veren spor camiası için teşekkür mesajı yayınladı.

"KORONAVİRÜSE KARŞI TÜM RENKLER KAZANACAK!"

Sarı-lacivertli kulübün hesabından yapılan açıklamada, "Destek mesajlarıyla bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu süreçten hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Koronavirüse karşı kazanan tüm renkler olacak." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamadan sonra başta , , olmak üzere kulüpleri, alt liglerden kulüpler ve spor camiasından birçok kesim geçmiş olsun mesajları yayımlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, sporcular ve idari ekibin hastanede testlerden geçmesinin ardından yaptığı açıklamada da, oyuncuların hastanede yatmaları için gerekli klinik bir tablo olmadığını ve evde izolasyona alındıklarını belirtirken, bir idari çalışanın tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğunu duyurmuştu.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 22:46
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