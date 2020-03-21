Fenerbahçe'den "geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının duyurulmasından sonra kendilerine destek veren spor camiasına teşekkür etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Destek mesajlarıyla bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu süreçten hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Koronavirüse karşı kazanan tüm renkler olacak" ifadelerine yer verildi.
Erkek basketbol takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığını duyuran Fenerbahçe Kulübü, kendilerine destek veren spor camiası için teşekkür mesajı yayınladı.
"KORONAVİRÜSE KARŞI TÜM RENKLER KAZANACAK!"
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Destek mesajlarıyla bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu süreçten hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Koronavirüse karşı kazanan tüm renkler olacak." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübünün konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamadan sonra başta Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere Süper Lig kulüpleri, alt liglerden kulüpler ve spor camiasından birçok kesim geçmiş olsun mesajları yayımlamıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, sporcular ve idari ekibin hastanede testlerden geçmesinin ardından yaptığı açıklamada da, oyuncuların hastanede yatmaları için gerekli klinik bir tablo olmadığını ve evde izolasyona alındıklarını belirtirken, bir idari çalışanın tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğunu duyurmuştu.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 22:46
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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