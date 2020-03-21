"Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan oyuncuları biliyoruz"
Fenerbahçe Beko'da koronavirüs alarmı! Fenerbahçe Kulübü, bazı oyuncularda yeni tip Covid-19 belirtilerine rastlandığını açıkladı. Açıklama sonrası A Spor Yayınları Koordinatörü Ender Bilgin, canlı yayına bağlanarak detayları anlattı.
Açıklama sonrası A Spor Yayınları Koordinatörü Ender Bilgin, canlı yayına bağlanarak detayları anlattı. Bilgin, "İlk testlerin pozitif çıktığı yönünde haberler var. Oyuncuların isimlerini bilmemize rağmen, bunu burada paylaşmaya uygun bulmuyorum. Şimdi ikinci testler yapılacak ve buna göre normal prosedür işleyecek." ifadelerini kullandı.
İŞTE ENDER BİLGİN'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI | İZLEYİN
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 13:13
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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