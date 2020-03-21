"Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan oyuncuları biliyoruz" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe "F.Bahçe'de testi pozitif çıkan oyuncuları biliyoruz"

"'de testi pozitif çıkan oyuncuları biliyoruz"

"Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan oyuncuları biliyoruz"

Beko'da koronavirüs alarmı! Fenerbahçe Kulübü, bazı oyuncularda yeni tip Covid-19 belirtilerine rastlandığını açıkladı. Açıklama sonrası A , canlı yayına bağlanarak detayları anlattı.

Açıklama sonrası A , canlı yayına bağlanarak detayları anlattı. Bilgin, "İlk testlerin pozitif çıktığı yönünde haberler var. Oyuncuların isimlerini bilmemize rağmen, bunu burada paylaşmaya uygun bulmuyorum. Şimdi ikinci testler yapılacak ve buna göre normal prosedür işleyecek." ifadelerini kullandı.

İŞTE ENDER BİLGİN'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI | İZLEYİN

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 13:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan oyuncuları biliyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN