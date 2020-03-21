"Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan oyuncuları biliyoruz"

Açıklama sonrası A Spor Yayınları Koordinatörü Ender Bilgin, canlı yayına bağlanarak detayları anlattı. Bilgin, "İlk testlerin pozitif çıktığı yönünde haberler var. Oyuncuların isimlerini bilmemize rağmen, bunu burada paylaşmaya uygun bulmuyorum. Şimdi ikinci testler yapılacak ve buna göre normal prosedür işleyecek." ifadelerini kullandı.

İŞTE ENDER BİLGİN'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI | İZLEYİN