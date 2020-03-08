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08 Mart 2020, Pazar
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Yırtık ve ödem

Yırtık ve ödem

'de maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası yerini 'a bıraktı. futbolcu, 25. dakikada bir ikili mücadelede aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası yerini 'a bırakan 'nin hastanede yapılan kontrollerinde; aldığı darbeye bağlı olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sağ ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit
edildi. Yapılan açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
  1. 8.3.2020
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