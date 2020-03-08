Yırtık ve ödem
Fenerbahçe'de Max Kruse maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası yerini Miha Zajc'a bıraktı. Alman futbolcu, 25. dakikada bir ikili mücadelede ayak bileğine aldığı darbe sonrası yerde kaldı.
edildi. Yapılan açıklamada, Alman futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Yırtık ve ödem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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