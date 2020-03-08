Kupa Fener’i

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediye'yi 77-61 mağlup etti. Maça etkili başlayan İzmit ekibi, ilk 5 dakikayı 10-5 ilk çeyreği 17-13 önde kapattı. İkinci periyotta sarı-lacivertliler pota altını etkili kullanıp 33-30 öne geçti

AVANTAJI KORUDU

3. çeyrekte özellikle Iagupova ve Zandalasini coşan Fenerbahçe, son periyoda 56-44 galip durumda girdi. Son çeyrekte de avantajını korudu ve 77-61 kazanarak üst üste 2, toplamda 13. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.