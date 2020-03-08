Kupa Fener’i
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor’u mağlup ederek şampiyon oldu.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediye'yi 77-61 mağlup etti. Maça etkili başlayan İzmit ekibi, ilk 5 dakikayı 10-5 ilk çeyreği 17-13 önde kapattı. İkinci periyotta sarı-lacivertliler pota altını etkili kullanıp 33-30 öne geçti
AVANTAJI KORUDU
3. çeyrekte özellikle Iagupova ve Zandalasini coşan Fenerbahçe, son periyoda 56-44 galip durumda girdi. Son çeyrekte de avantajını korudu ve 77-61 kazanarak üst üste 2, toplamda 13. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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