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08 Mart 2020, Pazar
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çılgına döndü

Ozan Tufan çılgına döndü

Kanarya'nın tek golünü atan , hakem 'ün üzerine yürüdü. İkinci yarıda Küçük'ün verdiği kararlara sinirlenen oyuncu görürken, Küçük'le kafa kafaya geldi.

Kanarya'nın tek golünü atan , hakem 'ün üzerine yürüdü. İkinci yarıda Küçük'ün verdiği kararlara sinirlenen oyuncu görürken, Küçük'le kafa kafaya geldi. Ozan'ı takım arkadaşları uzaklaştırırken, tecrübeli oyuncunun pozisyon sonrası hakeme söylendiği ekranlara yansıdı.
  1. 8.3.2020
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