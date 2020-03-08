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08 Mart 2020, Pazar
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Gülmedi bahtım

Gülmedi bahtım

Sarı-lacivertliler, evinde ’a da takıldı... Tolgay’ın atılmasıyla 43’te on kişi kalan ’yı yenilgiden Serdar kurtardı.

, 'in 25. haftasında 'de konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. 'ın görevden ayrılmasının ardından taraftarı önüne 'yeni bir sayfa' açmak hedefiyle çıkan yine umduğunu bulamadı. 22'de 'ın şık kafa golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye, 45'te penaltıdan Murawski yanıt verdi. Pozisyonda penaltıya sebep olan ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

LİDERLE FARK 12'YE ÇIKTI

Yukatel Denizlispor ikinci yarıda bir kişi fazla oynamanın avantajıyla 75'te ile 2-1 öne geçti. Uzatma anları oynanırken 'in kafa golü skoru belirledi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, lider ile aradaki fark 12'ye çıktı. Kanarya son 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile toplamda 12 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler ondan önceki 4 maçını kazanmıştı. Yukatel Denizlispor ise iki haftada topladığı 4 puanla 28 puana ulaştı ve bir nebze rahatladı.

  1. 8.3.2020
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