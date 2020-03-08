Gülmedi bahtım
Sarı-lacivertliler, evinde Yukatel Denizlispor’a da takıldı... Tolgay’ın atılmasıyla 43’te on kişi kalan Kanarya’yı yenilgiden Serdar kurtardı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının ardından taraftarı önüne 'yeni bir sayfa' açmak hedefiyle çıkan Kanarya yine umduğunu bulamadı. 22'de Ozan Tufan'ın şık kafa golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye, 45'te penaltıdan Murawski yanıt verdi. Pozisyonda penaltıya sebep olan Tolgay Arslan ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.
LİDERLE FARK 12'YE ÇIKTI
Yukatel Denizlispor ikinci yarıda bir kişi fazla oynamanın avantajıyla 75'te Mustafa Yumlu ile 2-1 öne geçti. Uzatma anları oynanırken Serdar Aziz'in kafa golü skoru belirledi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, lider Medipol Başakşehir ile aradaki fark 12'ye çıktı. Kanarya son 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile toplamda 12 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler ondan önceki 4 maçını kazanmıştı. Yukatel Denizlispor ise iki haftada topladığı 4 puanla 28 puana ulaştı ve bir nebze rahatladı.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Gülmedi bahtım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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