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08 Mart 2020, Pazar
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Kadro değişti

Kadro değişti

’de Yanal’ın bankoları ve Jailson yedek soyundu. ligde ilk kez 11’de oynadı.

Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından 'de kadroda da değişim yaşandı. Sarı- lacivertliler, Denizlispor karşısına 'nda ile oynanan maça göre 4 farklı isimle çıktı. Antrenör Zeki Göle, sakatlığı bulunan Simon Falette ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç'e görev veremezken, Yanal'ın bankoları ile Jailson da yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine ve ile sakatlıkları geçen ve ilk 11'de forma giydi. Kanarya maça; Altay, İsla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, , Tolgay, , Ferdi, Kruse, Muriç onbiriyle çıktı.
  1. 8.3.2020
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