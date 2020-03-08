Hasar büyük!
Fenerbahçe 3 puanın yanı sıra 4 oyuncusunu da kaybetti. Çift sarı karttan kırmızı kart gören Tolgay'ın yanı sıra Serdar Aziz, kaleci Altay ile Ozan da gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Dört isim, haftaya deplasmanda oynanacak Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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