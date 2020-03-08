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08 Mart 2020, Pazar
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Hasar büyük!

Hasar büyük!

3 puanın yanı sıra 4 oyuncusunu da kaybetti. Çift sarı karttan gören Tolgay'ın yanı sıra , kaleci Altay ile Ozan da gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Dört isim, haftaya deplasmanda oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek.

3 puanın yanı sıra 4 oyuncusunu da kaybetti. Çift sarı karttan gören Tolgay'ın yanı sıra , kaleci Altay ile Ozan da gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Dört isim, haftaya deplasmanda oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek.
  1. 8.3.2020
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