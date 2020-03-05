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05 Mart 2020, Perşembe
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Denizli maçına Küçük

Denizli maçına Küçük

 Denizlispor maçını yönetecek. 'de cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak lig mücadelesinde Küçük'ün yardımcılıklarını ile yapacak. 'nun 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise .

Denizlispor maçını yönetecek. 'de cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak lig mücadelesinde Küçük'ün yardımcılıklarını ile yapacak. 'nun 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise .
  1. 5.3.2020
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