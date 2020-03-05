Denizli maçına Küçük
Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Kadıköy'de cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak lig mücadelesinde Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile İlker Takpak yapacak. Direnç Tonusluoğlu'nun 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Suat Arslanboğa.
Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Kadıköy'de cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak lig mücadelesinde Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile İlker Takpak yapacak. Direnç Tonusluoğlu'nun 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Suat Arslanboğa.
- 5.3.2020
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