Kadıköy de kırmızı-beyaz

Ülker Stadı da dün kırmızı-beyaza boyandı. İdlib'te şehit düşen askerlerimizin anısına stadın dış cephesindeki dev panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Reklam panosundaki reklamlar kaldırılırken, stadın dört bir yanına dev ay-yıldızlı bayraklar asıldı.