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01 Mart 2020, Pazar
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de kırmızı-beyaz

Kadıköy de kırmızı-beyaz

da dün kırmızı-beyaza boyandı. 'te şehit düşen askerlerimizin anısına stadın dış cephesindeki dev panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Reklam panosundaki reklamlar kaldırılırken, stadın dört bir yanına dev ay-yıldızlı bayraklar asıldı.

Ülker Stadı da dün kırmızı-beyaza boyandı. 'te şehit düşen askerlerimizin anısına stadın dış cephesindeki dev panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Reklam panosundaki reklamlar kaldırılırken, stadın dört bir yanına dev ay-yıldızlı bayraklar asıldı.

  1. 1.3.2020
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