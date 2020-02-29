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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Skrtel pişman etti!

Skrtel pişman etti!

'nin sezon başında sözleşme yenilemediği Martin Skrtel, performansıyla pişman etti. 35 yaşındaki oyuncu, 'in Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldığı maçta Sporting filelerini havalandırırken, toplamda 18 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.

Skrtel geçtiğimiz yaz önce 1 milyon euro'ya Serie A takımlarından Atalanta'ya gitmiş, ancak fiziki değerleri yeterli bulunmayınca 20 gün sonra 'e transfer olmuştu. Slovak stoper, ligde , ve filelerini havalandırdı. 'nin zorunluluktan stoperde oynattığı Jailson ise hataları ile takımı birçok maçta yaktı.

  1. 29.2.2020
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