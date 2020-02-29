Skrtel pişman etti!

Skrtel geçtiğimiz yaz önce 1 milyon euro'ya Serie A takımlarından Atalanta'ya gitmiş, ancak fiziki değerleri yeterli bulunmayınca 20 gün sonra Başakşehir'e transfer olmuştu. Slovak stoper, ligde Göztepe, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı. Fenerbahçe'nin zorunluluktan stoperde oynattığı Jailson ise hataları ile takımı birçok maçta yaktı.