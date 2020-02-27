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27 Şubat 2020, Perşembe
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Antalya maçı Şansalan’ın

Antalya maçı Şansalan’ın

, Fraport-TAV - Fenerbahçe maçına 'ı atadı. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını ile yapacak. VAR'ın başında olacak.

Merkez Hakem Kurulu, Fraport-TAV - Fenerbahçe maçına 'ı atadı. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını ile yapacak. VAR'ın başında olacak.

BİLETLER DÜN SATIŞA ÇIKTI
Antalyaspor maçında sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan deplasman biletlerinin satışına dün başlandı. 26 TL'den satılan biletlere passo.com.tr'den ulaşılabiliyor. Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

  1. 27.2.2020
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