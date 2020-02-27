Antalya maçı Şansalan’ın
Merkez Hakem Kurulu, Fraport-TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçına Ali Şansalan'ı atadı. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. VAR'ın başında Hüseyin Göçek olacak.
Merkez Hakem Kurulu, Fraport-TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçına Ali Şansalan'ı atadı. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. VAR'ın başında Hüseyin Göçek olacak.
BİLETLER DÜN SATIŞA ÇIKTI
Antalyaspor maçında sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan deplasman biletlerinin satışına dün başlandı. 26 TL'den satılan biletlere passo.com.tr'den ulaşılabiliyor. Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- 27.2.2020
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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