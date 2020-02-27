Halil Meler’e görev yok
Fenerbahçe - Galatasaray maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta Süper Lig'de görev verilmedi. MHK Başkanı Zekeriya Alp, Meler'le ilgili yorum yapmazken, "Eleştirilerle değil işimizle ilgileniyoruz" dedi.
Fenerbahçe - Galatasaray maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta Süper Lig'de görev verilmedi. MHK Başkanı Zekeriya Alp, Meler'le ilgili yorum yapmazken, "Eleştirilerle değil işimizle ilgileniyoruz" dedi. Tartışmalı F.Bahçe-Alanya (1-1) maçının hakemi Ümit Öztürk ise 2 hafta sonra maç aldı.
- 27.2.2020
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Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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