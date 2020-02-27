Halil Meler’e görev yok

Fenerbahçe - Galatasaray maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta Süper Lig'de görev verilmedi. MHK Başkanı Zekeriya Alp, Meler'le ilgili yorum yapmazken, "Eleştirilerle değil işimizle ilgileniyoruz" dedi. Tartışmalı F.Bahçe-Alanya (1-1) maçının hakemi Ümit Öztürk ise 2 hafta sonra maç aldı.