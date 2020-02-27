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27 Şubat 2020, Perşembe
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Halil Meler’e görev yok

Halil Meler’e görev yok

- maçını yöneten 'e bu hafta 'de görev verilmedi. Başkanı , Meler'le ilgili yorum yapmazken, "Eleştirilerle değil işimizle ilgileniyoruz" dedi.

- maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta Süper Lig'de görev verilmedi. Başkanı , Meler'le ilgili yorum yapmazken, "Eleştirilerle değil işimizle ilgileniyoruz" dedi. Tartışmalı F.Bahçe-Alanya (1-1) maçının hakemi Ümit Öztürk ise 2 hafta sonra maç aldı.

  1. 27.2.2020
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