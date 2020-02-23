Derbilerin tartışmasız lideri Kanarya
Fenerbahçe büyük maçlarda farklı oynuyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 8 sezonda çıktığı 30 derbi maçın 24’ünü kaybetmedi. Bu sürede Galatasaray’a karşı 15 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan Kanarya; Beşiktaş’la oynadığı 15 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 6 beraberlikle ve 3 yenilgi yaşadı.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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