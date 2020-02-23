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23 Şubat 2020, Pazar
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Derbilerin tartışmasız lideri Kanarya

Derbilerin tartışmasız lideri Kanarya

büyük maçlarda farklı oynuyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 8 sezonda çıktığı 30 24’ünü kaybetmedi. Bu sürede ’a karşı 15 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan ’la oynadığı 15 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 6 beraberlikle ve 3 yenilgi yaşadı.

büyük maçlarda farklı oynuyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 8 sezonda çıktığı 30 24'ünü kaybetmedi. Bu sürede 'a karşı 15 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan 'la oynadığı 15 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 6 beraberlikle ve 3 yenilgi yaşadı.
  1. 23.2.2020
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