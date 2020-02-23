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23 Şubat 2020, Pazar
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İlk düdükle pres

İlk düdükle pres

Kanarya ilk düdükle prese başlayacak. , oyunu rakip sahaya yıkıp G.Saray defansını hataya zorlamak.

'nin galibiyet için silahı pres olacak. Taraftar avantajını da kullanacak olan futbolcular ilk dakikadan itibaren topun olduğu her alanda baskı uygulaycak. , oyunu rakip sahaya yıkarak defansını hataya zorlamak. Sahasında bu sezon yaptığı 10 maçın, 7'sini kazanan (2 beraberlik, 1 yenilgi) sarı-lacivertliler, Cimbom'u da eli boş göndermek istiyor. Teknik heyet oyunculardan kanatları kullanmalarını, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.
  1. 23.2.2020
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