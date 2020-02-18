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18 Şubat 2020, Salı
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'in menajeri resmen açıkladı! ...

Vedat Muriç'in menajeri resmen açıkladı! Transfer...

Ara döneminde adı sıkça Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan ve son zamanlarda yaşadığı gol kısırlığından dolayı eleştirilere maruz kalan için menajeri açıklamalarda bulundu. Canatar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vedat'ın 'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur" dedi. İşte detaylar...

'nin Kosovalı golcüsü hakkında menajeri açıklamalarda bulundu.

Canatar'ın konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriç ile ilgili, devre arası kendisine gelen teklifleri sebebi ile aklının karşıtığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve 'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur. "

NE OLMUŞTU?

İddialara göre Vedat Muriç'in gol yollarındaki düşüşünün sebebinin stres olduğu ve Leicester, Brighton, Monaco ve Frankfurt gibi kulüplerin kendisini izlemeye geldiği söylentilerinin ardından stresi kaldıramadığı aktarıldı.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 17:59
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