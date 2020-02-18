Vedat Muriç'in menajeri resmen açıkladı! Transfer...

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç hakkında menajeri Haluk Canatar açıklamalarda bulundu.

Canatar'ın konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriç ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karşıtığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur. "

NE OLMUŞTU?

İddialara göre Vedat Muriç'in gol yollarındaki düşüşünün sebebinin stres olduğu ve Leicester, Brighton, Monaco ve Frankfurt gibi kulüplerin kendisini izlemeye geldiği söylentilerinin ardından stresi kaldıramadığı aktarıldı.