Vedat Muriç'in menajeri resmen açıkladı! Transfer...
Ara transfer döneminde adı sıkça Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan ve son zamanlarda yaşadığı gol kısırlığından dolayı eleştirilere maruz kalan Vedat Muriç için menajeri Haluk Canatar açıklamalarda bulundu. Canatar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vedat'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur" dedi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç hakkında menajeri Haluk Canatar açıklamalarda bulundu.
Canatar'ın konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde;
"Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriç ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karşıtığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur. "
NE OLMUŞTU?
İddialara göre Vedat Muriç'in gol yollarındaki düşüşünün sebebinin stres olduğu ve Leicester, Brighton, Monaco ve Frankfurt gibi kulüplerin kendisini izlemeye geldiği söylentilerinin ardından stresi kaldıramadığı aktarıldı.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 17:59
- İşte Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçında oynayamayacak isimler
- Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal...
- Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...
- Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı
- Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Vedat Muriç'in menajeri resmen açıkladı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.