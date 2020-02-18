HaberlerGaleriFenerbahçe'nin istediği yıldız sezon sonu bedava geliyor!
Fenerbahçe'nin istediği yıldız sezon sonu bedava geliyor!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı gittikçe kızışıyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen takımlar bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. 7 takımın şampiyonluk yarışında olduğu bir sezonda mutlu sona kimin ulaşacağı merak konusu. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe'de Galatasaray maçında yaraların sarılıp tekrar yükselişe geçme planları yapılıyor. Sezon sonunda şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek istiyor. Gelecek sezon için kadro çalışmalarına da başlayan sarı-lacivertlilerde transferde ismi geçen yıldız sezon sonunda bedavaya geliyor. İşte o isim ve detaylar...
18 Şubat 2020 Salı 22:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de sezon sonu yaklaştıkça takımların yapacağı transferlerde şimdiden konuşulmaya başlandı. 2020 yılında transfer bereketi yaşanacağa benziyor.. Birçok futbolcunun sözleşmesi biterken bedavaya yıldız avına çıkacak olan takımlar büyük sürprizlere imza atabilir.
İşte 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular...
Süper Lig'de 22 haftada en çok gol atan futbolculardan biri de Alanyasporlu Papiss Cisse oldu. Senegalli oyuncu ilerleyen yaşına rağmen transfer döneminde adı birçok kulüp ile anılacağa benziyor. Papiss Cisse bu sezon Süper Lig'de 16 gol attı
Süper Lig'in en golcü futbolcularından Bifouma'nın da sezon sonunda sözleşmesibiyiyor. Bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol 2 asist yapan 27 yaşındaki oyuncu Süper Lig tecrübesiyle yine gözde isimlerden biri olmaya aday.