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18 Şubat 2020, Salı
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Şubat sendromu!

Şubat sendromu!

'ın kariyeri boyunca şubat aylarında önemli puan kayıpları yaşadığı ortaya çıktı.

Ersun Yanal'ın kariyeri boyunca şubat aylarında önemli puan kayıpları yaşadığı ortaya çıktı.

İşte o tablo:
2006-07 4 0 1 3
2012-13 4 1 2 1
2013-14 4 1 1 2
2016-17 3 1 2 0
2018-19 4 1 2 1
2019-20 3 0 1 2

  1. 18.2.2020
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