Şubat sendromu!
Ersun Yanal'ın kariyeri boyunca şubat aylarında önemli puan kayıpları yaşadığı ortaya çıktı.
Ersun Yanal'ın kariyeri boyunca şubat aylarında önemli puan kayıpları yaşadığı ortaya çıktı.
İşte o tablo:
2006-07 4 0 1 3
2012-13 4 1 2 1
2013-14 4 1 1 2
2016-17 3 1 2 0
2018-19 4 1 2 1
2019-20 3 0 1 2
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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