Kale yine Altay’ın
Derbide kaleyi yine Altay Bayındır koruyacak. 21 yaşındaki file bekçisinin performansı tartışılıyor. Son Ankaragücü maçında yenilen ilk golde hatalı çıkış yapan genç oyuncu, ligde görev yaptığı 22 karşılaşmada sadece 5 kez kalesini kapatabilirken, 17 mücadelede 26 gol yedi.
Derbide kaleyi yine Altay Bayındır koruyacak. 21 yaşındaki file bekçisinin performansı tartışılıyor. Son Ankaragücü maçında yenilen ilk golde hatalı çıkış yapan genç oyuncu, ligde görev yaptığı 22 karşılaşmada sadece 5 kez kalesini kapatabilirken, 17 mücadelede 26 gol yedi. 12 karşılaşmada kaleye gelen ilk top gol oldu. Buna karşılık Altay 2 kez penaltı kurtardı ancak iki atış da tekrar edildi ve golle sonuçlandı.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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