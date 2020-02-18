Kale yine Altay’ın

Derbide kaleyi yine Altay Bayındır koruyacak. 21 yaşındaki file bekçisinin performansı tartışılıyor. Son Ankaragücü maçında yenilen ilk golde hatalı çıkış yapan genç oyuncu, ligde görev yaptığı 22 karşılaşmada sadece 5 kez kalesini kapatabilirken, 17 mücadelede 26 gol yedi. 12 karşılaşmada kaleye gelen ilk top gol oldu. Buna karşılık Altay 2 kez penaltı kurtardı ancak iki atış da tekrar edildi ve golle sonuçlandı.