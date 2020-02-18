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18 Şubat 2020, Salı
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Kale yine Altay’ın

Kale yine Altay’ın

kaleyi yine koruyacak. 21 yaşındaki file bekçisinin performansı tartışılıyor. maçında yenilen ilk golde hatalı çıkış yapan genç oyuncu, ligde görev yaptığı 22 karşılaşmada sadece 5 kez kalesini kapatabilirken, 17 mücadelede 26 gol yedi.

kaleyi yine koruyacak. 21 yaşındaki file bekçisinin performansı tartışılıyor. maçında yenilen ilk golde hatalı çıkış yapan genç oyuncu, ligde görev yaptığı 22 karşılaşmada sadece 5 kez kalesini kapatabilirken, 17 mücadelede 26 gol yedi. 12 karşılaşmada kaleye gelen ilk top gol oldu. Buna karşılık Altay 2 kez penaltı kurtardı ancak iki atış da tekrar edildi ve golle sonuçlandı.

  1. 18.2.2020
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