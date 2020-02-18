Muriç’e terapi
Ligde üç haftadır gol atamayan Vedat Muriç'e teknik heyet moral aşılıyor. Kosovalı oyuncu da Galatasaray'a gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran yıldız, sarı-kırmızılı ekibi de boş geçmeyerek 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor.
Ligde üç haftadır gol atamayan Vedat Muriç'e teknik heyet moral aşılıyor. Kosovalı oyuncu da Galatasaray'a gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran yıldız, sarı-kırmızılı ekibi de boş geçmeyerek 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor. Kanarya, Muriç'in gol attığı ligdeki 10 maçı da kazandı. İlk 19 haftada 12 gol+4 asist ile takımın lokomotifi olan Vedat, son üç haftada skor katkısı yapamadı.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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