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18 Şubat 2020, Salı
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Muriç’e terapi

Muriç’e terapi

üç haftadır gol atamayan 'e teknik heyet moral aşılıyor. oyuncu da 'a gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. derbisinde ağları havalandıran yıldız, sarı-kırmızılı ekibi de boş geçmeyerek 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor.

üç haftadır gol atamayan 'e teknik heyet moral aşılıyor. oyuncu da 'a gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. derbisinde ağları havalandıran yıldız, sarı-kırmızılı ekibi de boş geçmeyerek 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor. Kanarya, Muriç'in gol attığı ligdeki 10 maçı da kazandı. İlk 19 haftada 12 gol+4 asist ile takımın lokomotifi olan Vedat, son üç haftada skor katkısı yapamadı.

  1. 18.2.2020
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