Muriç’e terapi

Ligde üç haftadır gol atamayan Vedat Muriç'e teknik heyet moral aşılıyor. Kosovalı oyuncu da Galatasaray'a gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran yıldız, sarı-kırmızılı ekibi de boş geçmeyerek 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor. Kanarya, Muriç'in gol attığı ligdeki 10 maçı da kazandı. İlk 19 haftada 12 gol+4 asist ile takımın lokomotifi olan Vedat, son üç haftada skor katkısı yapamadı.