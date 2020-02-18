Fenerbahçe Gustavo’suz zorlanacak

Luiz Gustavo'nun derbide oynayamayacak olması teknik heyeti zorlayacak. Brezilyalı maestro, takımın en çok pas yapan (62.6), en yüksek pas yüzdesine sahip olan (90.9) ve en çok top kesen (1.6) oyuncusu. En çok top çalan (2.5) ikinci isim olan sambacı, atak geçişlerinde kilit rol üstleniyordu.