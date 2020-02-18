Fenerbahçe Gustavo’suz zorlanacak
Luiz Gustavo'nun derbide oynayamayacak olması teknik heyeti zorlayacak. Brezilyalı maestro, takımın en çok pas yapan (62.6), en yüksek pas yüzdesine sahip olan (90.9) ve en çok top kesen (1.6) oyuncusu. En çok top çalan (2.5) ikinci isim olan sambacı, atak geçişlerinde kilit rol üstleniyordu.
Luiz Gustavo'nun derbide oynayamayacak olması teknik heyeti zorlayacak. Brezilyalı maestro, takımın en çok pas yapan (62.6), en yüksek pas yüzdesine sahip olan (90.9) ve en çok top kesen (1.6) oyuncusu. En çok top çalan (2.5) ikinci isim olan sambacı, atak geçişlerinde kilit rol üstleniyordu.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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