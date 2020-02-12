Kaptan dümene geçiyor

Üst üste iki haftada yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında rotasyona gidecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, 22. hafta sınavında farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Sakatlıktan kurtulan Hasan Ali'ye sol bekte formayı verecek olan tecrübeli hoca, Dirar'ı kulübeye çekecek. Kart sınırında bulunan Gustavo'yu 23. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi riske atmak istemeyen Yanal, bu oyuncunun yerine kaptan Emre'yi oynatacak.