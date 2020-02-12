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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Kaptan dümene geçiyor

Kaptan dümene geçiyor

Kart sınırındaki ’nun yerine oynayacak.

Üst üste iki haftada yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışında ağır yara alan , Ankaragücü karşısında rotasyona gidecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü , 22. hafta sınavında farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Sakatlıktan kurtulan Hasan Ali'ye sol bekte formayı verecek olan tecrübeli hoca, Dirar'ı kulübeye çekecek. Kart sınırında bulunan 'yu 23. haftadaki derbisi öncesi riske atmak istemeyen Yanal, bu oyuncunun yerine kaptan 'yi oynatacak.

  1. 12.2.2020
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