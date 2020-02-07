Mevlüt Erdinç'e yeni sözleşme

Kırklareli ile oynanan kupa maçında iki gol atan Mevlüt Erdinç için flaş karar... Yönetimin ligde fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki golcünün gelecek sezon bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldığı iddia edildi. Mevlüt, Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmayı bildi.