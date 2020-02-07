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07 Şubat 2020, Cuma
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'e yeni sözleşme

Mevlüt Erdinç'e yeni sözleşme

ile oynanan kupa maçında iki gol atan için flaş karar... Yönetimin ligde fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki golcünün gelecek sezon bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldığı iddia edildi.

ile oynanan kupa maçında iki gol atan için flaş karar... Yönetimin ligde fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki golcünün gelecek sezon bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldığı iddia edildi. Mevlüt, 'nda forma giydiği 5 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmayı bildi.

  1. 7.2.2020
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