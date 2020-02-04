Yeni plan
Sarı-lacivertliler, rakiplerinin birbirleriyle çarpışacağı 3 haftada Alanya, Ankaragücü (D) ve Galatasaray maçlarını kazanıp, ibreyi tekrar kendi lehine çevirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor yenilgisiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de şampiyonluk inancı sürüyor. Teknik heyet ve oyuncular, kaybedilen 3 puanı sadece bir yol kazası olarak görürken biten bir şeyin olmadığını düşünüyor. Önümüzdeki 3 hafta ise kritik önemde... Söz konusu periyotta Fenerbahçe sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü (D) ve Galatasaray'la karşılaşacak. İddialı diğer takımlar Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ise bu süreçte birbirleriyle oynayacak.
3'TE 3'LE ZİRVEYE
Hedef; rakiplerin olası puanlar kaybedeceği bu periyodu kayıpsız geçip, yarışta ibreyi yeniden kendi lehine çevirmek. Öncelik Alanyaspor maçı. Ülker Stadı'nda cumartesi günü oynanacak mücadelenin kazanılması halinde puan cetvelinde üste çıkılacak. Ankaragücü deplasmanından da firesiz dönmeyi planlayan teknik heyet, derbide taraftar desteğiyle Galatasaray'ı da devirip zirveye yükselmeyi umuyor. Ersun Yanal'ın en büyük kozu ise takımın ve oyuncuların artan bireysel form düzeyi.
İŞTE KRİTİK MAÇLAR
21. HAFTA: F.Bahçe-Alanya Sivas-Başakşehir
22. HAFTA: A.Gücü-F.Bahçe Başakşehir-Beşiktaş Trabzon-Sivas
23. HAFTA: F.Bahçe-G.Saray Beşiktaş-Trabzon DG Sivas-Alanya
- 4.2.2020
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Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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