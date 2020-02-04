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04 Şubat 2020, Salı
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Yeni plan

Yeni plan

Sarı-lacivertliler, rakiplerinin birbirleriyle çarpışacağı 3 haftada Alanya, Ankaragücü (D) ve maçlarını kazanıp, ibreyi tekrar kendi lehine çevirmeyi hedefliyor.

yenilgisiyle zirve yarışında yara alan 'de şampiyonluk inancı sürüyor. Teknik heyet ve oyuncular, kaybedilen 3 puanı sadece bir yol kazası olarak görürken biten bir şeyin olmadığını düşünüyor. Önümüzdeki 3 hafta ise kritik önemde... Söz konusu periyotta Fenerbahçe sırasıyla Aytemiz , Ankaragücü (D) ve 'la karşılaşacak. İddialı diğer takımlar , Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve ise bu süreçte birbirleriyle oynayacak.

3'TE 3'LE ZİRVEYE
Hedef; rakiplerin olası puanlar kaybedeceği bu periyodu kayıpsız geçip, yarışta ibreyi yeniden kendi lehine çevirmek. Öncelik Alanyaspor maçı. Ülker Stadı'nda cumartesi günü oynanacak mücadelenin kazanılması halinde puan cetvelinde üste çıkılacak. Ankaragücü deplasmanından da firesiz dönmeyi planlayan teknik heyet, derbide taraftar desteğiyle Galatasaray'ı da devirip zirveye yükselmeyi umuyor. 'ın en büyük kozu ise takımın ve oyuncuların artan bireysel form düzeyi.

İŞTE KRİTİK MAÇLAR

21. HAFTA: F.Bahçe-Alanya Sivas-Başakşehir
22. HAFTA: A.Gücü-F.Bahçe Başakşehir-Beşiktaş Trabzon-Sivas
23. HAFTA: F.Bahçe-G.Saray Beşiktaş-Trabzon DG Sivas-Alanya

  1. 4.2.2020
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