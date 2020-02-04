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04 Şubat 2020, Salı
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Atletizme Fener damgası

Atletizme Fener damgası

Büyükler ve U20 sona erdi. Fenerbahçeli atletler rekorlarıyla piste damga vurdu.

Büyükler ve U20 sona erdi. Fenerbahçeli atletler rekorlarıyla piste damga vurdu. Mizgin Ay 60 m ve 200 m Türkiye rekorlarını yenilerken, 60 metrede Kayhan Özer (6.71), 400 metrede Emel Şanlı (54.35), sırıkla atlamada Ersu Şaşma (5.20) şampiyona rekoru kırdı.
  1. 4.2.2020
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