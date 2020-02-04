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04 Şubat 2020, Salı
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Gözler Falette’de

Gözler Falette’de

Kupa maçında sahne alacak olan 'nin performansı mercek altında. Teknik heyet, Gineli stopere yakın ilgi gösteriyor.

Kupa maçında sahne alacak olan 'nin performansı mercek altında. Teknik heyet, Gineli stopere yakın ilgi gösteriyor. Falette'nin Kırklarelispor maçında göze girmesi halinde, 'in yanına monte edilmesi planlanıyor. Rami'nin yetersiz kalması, Sadık'ın da sakatlanması nedeniyle bu bölgede mecburiyetten Jailson'u oynatan , Falette'den umutlu.
  1. 4.2.2020
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