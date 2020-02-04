Kupa mesaisi sürüyor

Kırklarelispor maçının hazırlıklarına devam edildi. Sarılacivertli oyuncular dün pas çalışmalarının ardından çift kale maç ve taktiksel çalışmalar yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönettiği idmanı yardımcı antrenör Volkan Demirel'in davetlisi olarak Samandıra'ya gelen erkek basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu ile F.Bahçe Opet Kadın Voleybal Takımı'nın oyuncusu Damla Çakıroğlu da takip etti. İkili, idari menajer Volkan Ballı ile de sohbet etti.



HASAN ALİ ÇİFT KALEDE

Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli isim dünkü antrenmanın tamamına takımla birlikte katıldı. Çift kalede de oynayan ve hırsıyla dikkat çeken Hasan Ali'nin teknik heyetin görev vermesi halinde formasını geri alması bekleniyor.