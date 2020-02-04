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04 Şubat 2020, Salı
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Kupa mesaisi sürüyor

Kupa mesaisi sürüyor

Kırklarelispor maçının hazırlıklarına devam edildi. Sarı lacivertli oyuncular dün pas çalışmalarının ardından çift kale maç ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Kırklarelispor maçının hazırlıklarına devam edildi. Sarılacivertli oyuncular dün pas çalışmalarının ardından çift kale maç ve taktiksel çalışmalar yaptı. Teknik direktör 'ın yönettiği idmanı yardımcı antrenör 'in davetlisi olarak Samandıra'ya gelen erkek basketbol takımının kaptanı ile F.Bahçe Opet Kadın Voleybal Takımı'nın oyuncusu Damla Çakıroğlu da takip etti. İkili, idari menajer ile de sohbet etti.

HASAN ALİ ÇİFT KALEDE
Sakatlığı geçen takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli isim dünkü antrenmanın tamamına takımla birlikte katıldı. Çift kalede de oynayan ve hırsıyla dikkat çeken Hasan Ali'nin teknik heyetin görev vermesi halinde formasını geri alması bekleniyor.

  1. 4.2.2020
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