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04 Şubat 2020, Salı
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Fenerbahçe kafilesi Kırklareli'nde

ilk maçında yarın saat 14.30'da 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak , kente ulaştı. Kara yolu ile İstanbul'dan kente gelen kafileyi, konaklayacağı otel önünde sarı-lacivertli taraftarlar meşalelerle karşıladı.

, ilk maçında yarın saat 14.30'da 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan sarı-lacivertliler akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı şehrine gitti.

Kara yolu ile İstanbul'dan kente gelen kafileyi, konaklayacağı otel önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.Meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunan ve takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarısıyla yolu açtı. Teknik direktör ile oyuncular, güvenlik önlemleri altında otele giriş yaptı.

Fenerbahçe'nin Kırklareli ile oynayacağı maçın kadrosunda; Altay Bayındır, , Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, , Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadmanesh bulunuyor.


  1. 04.02.2020
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