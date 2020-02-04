Fenerbahçe kafilesi Kırklareli'nde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın saat 14.30'da TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, kente ulaştı. Kara yolu ile İstanbul'dan kente gelen kafileyi, konaklayacağı otel önünde sarı-lacivertli taraftarlar meşalelerle karşıladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın saat 14.30'da TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan sarı-lacivertliler akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Kırklareli şehrine gitti.
Kara yolu ile İstanbul'dan kente gelen kafileyi, konaklayacağı otel önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.Meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunan ve takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarısıyla yolu açtı. Teknik direktör Ersun Yanal ile oyuncular, güvenlik önlemleri altında otele giriş yaptı.
Fenerbahçe'nin Kırklareli ile oynayacağı maçın kadrosunda; Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadmanesh bulunuyor.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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