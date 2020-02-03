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03 Şubat 2020, Pazartesi
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’den Altay Bayındır’a destek!

Volkan Demirel’den Altay Bayındır’a destek!

'in 20. haftasında ezeli rakibi 'a konuk olduğu mücadeleden öne geçmesine rağmen kalesinde gördüğü gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Karşılaşma sonrası bazı taraftarlar tarafından fatura kaleci Altay Bayındır'a kesilmişti. Sarı-lacivertlilerin eski kalecisi şu anki antrenörü konumunda bulunan 'den genç eldivene destek geldi.

'de maç sonunda genç kaleci Altay Bayındır'a 'den destek geldi. Karşılaşmada 2 gol yiyen Altay'ı uçakta teselli eden Volkan Demirel, bazı detayları da paylaştı.

Hem maç içi konular hem de psikolojik anlamda konuşmalar yapan yardımcı antrenör, 90 dakika boyunca iyi iş çıkardığını genç eldivene iletti.

5 PUAN GİTTİ

'de zirve yarışında 'la çekişen Fenerbahçe, rakibine karşı 2 maçta da kazanamadı. İlk maç 'de 1-1 biterken, son olarak Trabzonspor'da da 2-1'lik yenilgi alındı. Fenerbahçe, bu 2 maçta bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır'ı aşamadı. Genç eldiven, iki maçta tam 16 net kurtarış yaparak, takımını ayakta tuttu. Sarı-lacivertli takım ise Uğurcan'ın bu ekstra performansları sonrası 2 karşılaşmada 5 puan yitirdi. Ayrıca rakibine karşı ikili averajda da geri düşen 'ın öğrencileri, şanssızlık yaşadı.

Sezonun en iyi maçlarını Trabzonspor'a karşı oynamasına rağmen, iki maçta girdiği 19 pozisyondan sadece 2 gol çıkarabilen Fenerbahçe hem Uğurcan'ı yenemedi hem de şanssızlığının kurbanı oldu.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 10:26
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