Volkan Demirel’den Altay Bayındır’a destek!
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk olduğu mücadeleden öne geçmesine rağmen kalesinde gördüğü gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Karşılaşma sonrası bazı taraftarlar tarafından fatura kaleci Altay Bayındır'a kesilmişti. Sarı-lacivertlilerin eski kalecisi şu anki antrenörü konumunda bulunan Volkan Demirel'den genç eldivene destek geldi.
Fenerbahçe'de maç sonunda genç kaleci Altay Bayındır'a Volkan Demirel'den destek geldi. Karşılaşmada 2 gol yiyen Altay'ı uçakta teselli eden Volkan Demirel, bazı detayları da paylaştı.
Hem maç içi konular hem de psikolojik anlamda konuşmalar yapan yardımcı antrenör, 90 dakika boyunca iyi iş çıkardığını genç eldivene iletti.
5 PUAN GİTTİ
Süper Lig'de zirve yarışında Trabzonspor'la çekişen Fenerbahçe, rakibine karşı 2 maçta da kazanamadı. İlk maç Kadıköy'de 1-1 biterken, son olarak Trabzonspor'da da 2-1'lik yenilgi alındı. Fenerbahçe, bu 2 maçta bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır'ı aşamadı. Genç eldiven, iki maçta tam 16 net kurtarış yaparak, takımını ayakta tuttu. Sarı-lacivertli takım ise Uğurcan'ın bu ekstra performansları sonrası 2 karşılaşmada 5 puan yitirdi. Ayrıca rakibine karşı ikili averajda da geri düşen Ersun Yanal'ın öğrencileri, şanssızlık yaşadı.
Sezonun en iyi maçlarını Trabzonspor'a karşı oynamasına rağmen, iki maçta girdiği 19 pozisyondan sadece 2 gol çıkarabilen Fenerbahçe hem Uğurcan'ı yenemedi hem de şanssızlığının kurbanı oldu.
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 10:26
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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