Hasan Ali Kaldırım takıma dönüyor mu? Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım Alanyaspor maçında oynayacak mı? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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'ye sol bek müjdesi! Alanyaspor maçında...

Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Alanyaspor maçında...

Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve buradan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan 'ye maç sonrasında yüzleri güldüren bir haber geldi. Ara transfer döneminde sadece Simon Falette'yi kadrosuna dahil edebilen ve sol bek transferi yapamayan Fenerbahçe, bu bölgede Nabil Dirar'ı değerlendirirken, oyuncunun kademe yetersizliği gözle görülmeye başlanmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın başka alternatifler düşündüğü bu bölge için müjdeli haber geldi...

'ye sol bek müjdesi... Ara transfer döneminde kadrosuna sadece Simon Falette'yi katabilen sarı lacivertliler, bu pozisyon için Milan'lı yıldız Ricardo Rodriguez ile el sıkışmasına karşın mali anlamda yeterlilik sağlayamadığı için resmi imzayı attıramamıştı.

Sol bek pozisyonunda bir çok ismi deneyen ancak istediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal, Nabil Dirar - Deniz Türüç ikilisini değerlendiriyordu.

Son olarak Trabzonspor ile oynanılan karşılaşmada Dirar'ın yaptığı hatalar sonrası Yanal kara kara düşünürken, müjdeli haberi aldı. Buna göre sezon başından bu yana yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, takıma geri dönüyor.

Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, 3 Şubat Pazartesi gününden antrenmanlara dahil olması bekleniyor.

ALANYA MAÇINDA KADRODA!

Hasan Ali'nin kupa sınavında olmasa bile Aytemiz Alanyaspor ile hafta sonu oynanacak lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 16:27
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