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03 Şubat 2020, Pazartesi
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10 numara Fener!

10 numara Fener!

Avrupa’da çıkışa geçen Beko, ligde de Başkent ekibine şans tanımadı. Farklı kazanan Obradovic’in öğrencileri, evinde 10’da 10 yaptı.

Kötü bir başlangıç yaptığı 'nin son haftalarında çıkışa geçen Beko, ligde de rakip tanımıyor. Sarı-lacivertlilerin taraftarı önünde son kurbanı oldu. Salondan 91-67'lik skorla galip ayrılan Obradovic'in öğrencileri, sahasında namağlup unvanını korudu, oynadığı 10 maçı da kazandı. İlk çeyreği 21-14 önde kapatan Kanarya, soyunma odasına da 54-30 üstünlükle girdi.

WILLIAMS'TAN 31 SAYI
Williams'ın yıldızlaştığı maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren F.Bahçe, üçüncü periyodu 76-54 önde tamamladı. Maçın son bölümünde iki takım da hücumlardan boş dönerken, sarı-lacivertliler rakibini 24 sayı farkla devirdi. 31 sayıyla oynayan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Williams, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 5 Şubat'taki Zenit maçının hazırlıklarına başlayacak.

OBRADOVİC'TEN MUTLUSU YOK
Avrupa Ligi'nde 'den sonra ligde de Türk Telekom'u deviren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Başantrenör Obradovic, öğrencilerini kutlarken "Forma giyen herkes elinden geleni yaptı. Bu galibiyetleri istikrarlı bir şekilde sürdürüp, hedeflere ulaşmalıyız" dedi.

KAPTAN MELİH'TEN BAŞARI SÖZÜ
Türk Telekom'a karşı 16 sayıyla oynayan F.Bahçe kaptanı , maçın ardından umut dolu sözler sarfetti. Bu sezon birçok maçta taraftarları üzdüklerini belirten Melih, "Onlara yeni zaferler yaşatmak istiyoruz. Tüm kulvarlarda kupalara talibiz" diye konuştu.

  1. 3.2.2020
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