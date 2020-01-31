Fenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...

Ara transfer dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nun mali yaptırımı nedeniyle adeta eli kolu bağlanan ve sadece Frankfurt'tan Simon Falette'yi kadrosuna dahil edebilen Fenerbahçe çıkmaza girdi. Sarı lacivertli yönetim, satışlardan gelecek para ile transfer yapmayı düşünürken, umduğunu bulamadı... Milan'ın eski sol beki Ricardo Rodriguez'i, transferde el sıkışmasına karşın mali sorunlardan dolayı kadrosuna dahil edemeyen sarı lacivertliler, oyuncunun PSV'ye gitmesinin ardından başka isimlere yönelmişti. Öte yandan Fenerbahçe, kaynak yaratmak için satmayı planladığı futbolcusu için de masadan kalktı ve rest çekti! İşte detaylar...

31 Ocak 2020 Cuma 10:00 Güncelleme: 31.01.2020 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





