HaberlerGaleriFenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...
Fenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...
Ara transfer dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nun mali yaptırımı nedeniyle adeta eli kolu bağlanan ve sadece Frankfurt'tan Simon Falette'yi kadrosuna dahil edebilen Fenerbahçe çıkmaza girdi. Sarı lacivertli yönetim, satışlardan gelecek para ile transfer yapmayı düşünürken, umduğunu bulamadı... Milan'ın eski sol beki Ricardo Rodriguez'i, transferde el sıkışmasına karşın mali sorunlardan dolayı kadrosuna dahil edemeyen sarı lacivertliler, oyuncunun PSV'ye gitmesinin ardından başka isimlere yönelmişti. Öte yandan Fenerbahçe, kaynak yaratmak için satmayı planladığı futbolcusu için de masadan kalktı ve rest çekti! İşte detaylar...
31 Ocak 2020 Cuma 10:00
Güncelleme: 31.01.2020 10:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ocak transfer döneminin son gününde Fenerbahçe cephesinde transfer çalışmaları son sürat devam ederken, diğer yandan da kulübe kaynak yaratmak adına satış operasyonları yürütülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadrosuna sadece Simon Falette'yi dahil edebilen Fenerbahçe, TFF ile yaşadığı mali sorunlar nedeniyle oyuncuya ocak transfer döneminin bitimine günler kala lisans çıkartabilirken, sol bek pozisyonu için de çalışmalarını yürütüyor.
Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Melnjak için girişimlerde bulunan sarı lacivertliler, oyuncu için kulübüne herhangi herhangi bir transfer parası ödeyemeyecek olmasından dolayı şimdilik bekleme kararı almıştı.
Öte yandan daha önce el sıkışılan Milan'ın eski sol beki Ricardo Rodriguez'in daha fazla Fenerbahçe'yi beklemeyip Hollanda'nın PSV takımına transfer olması da sarı lacivertlilere vurulan 2. darbe olmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Fenerbahçeli yetkililer, ellerindeki oyuncuları istediği rakamlara satarak transferin son gününde kaynak yaratmak ve yeni takviyelerine resmi imzayı attırmak istiyor.