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31 Ocak 2020, Cuma
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Rodriguez ’ye gitti

Rodriguez PSV’ye gitti

'nin anlaşmasına rağmen harcama limiti nedeniyle edemediği , 'ye gitti. işi de olmayan sol beki , PSV'ye kiraladı.

'nin anlaşmasına rağmen harcama limiti nedeniyle edemediği , 'ye gitti. işi de olmayan sol beki , PSV'ye kiraladı. Dün 'ya uçan ve Philips Stadı'nı gezen Rodriguez'in transferinin bugün resmen açıklanması bekleniyor.

  1. 31.1.2020
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