Fenerbahçe'nin anlaşmasına rağmen harcama limiti nedeniyle transfer edemediği Ricardo Rodriguez, PSV'ye gitti. Napoli işi de olmayan İsviçreli sol beki Milan, PSV'ye kiraladı. Dün Hollanda'ya uçan ve Philips Stadı'nı gezen Rodriguez'in transferinin bugün resmen açıklanması bekleniyor.