Rodriguez PSV’ye gitti
Fenerbahçe'nin anlaşmasına rağmen harcama limiti nedeniyle transfer edemediği Ricardo Rodriguez, PSV'ye gitti. Napoli işi de olmayan İsviçreli sol beki Milan, PSV'ye kiraladı.
Fenerbahçe'nin anlaşmasına rağmen harcama limiti nedeniyle transfer edemediği Ricardo Rodriguez, PSV'ye gitti. Napoli işi de olmayan İsviçreli sol beki Milan, PSV'ye kiraladı. Dün Hollanda'ya uçan ve Philips Stadı'nı gezen Rodriguez'in transferinin bugün resmen açıklanması bekleniyor.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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