Orta saha Gustavo’ya emanet
Trabzonspor karşısında Fenerbahçe'nin en güvendiği isimlerin başında Luiz Gustavo geliyor. Brezilyalı yıldız, Ersun Yanal’ın sahadaki beyni olacak. Orta alanda atakları organize edip, uzaktan şutlarla gol arayacak.
Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız, Ersun Yanal'ın sahadaki beyni olacak. Tecrübeli isim hem atakları organize edecek hem de fırsat bulduğunda uzaktan şutlarla gol arayacak. Süper Lig'de maç başına yüzde 90.9 isabetli pas, 2.5 top çalma, 1.8 top kesme, 0.9 kilit pas oranları tutturan Luiz Gustavo; iyi bir galibiyet serisi yakaladıklarını belirterek, Trabzonspor'u da yenerek şampiyonluk yolunda ilerlemek istediklerini dile getirdi.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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