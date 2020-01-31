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31 Ocak 2020, Cuma
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Orta saha Gustavo’ya emanet

Orta saha Gustavo’ya emanet

karşısında 'nin en güvendiği isimlerin başında geliyor. Brezilyalı yıldız, ’ın sahadaki beyni olacak. Orta alanda atakları organize edip, uzaktan şutlarla gol arayacak.

Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız, Ersun Yanal'ın sahadaki beyni olacak. Tecrübeli isim hem atakları organize edecek hem de fırsat bulduğunda uzaktan şutlarla gol arayacak. 'de maç başına yüzde 90.9 isabetli pas, 2.5 top çalma, 1.8 top kesme, 0.9 kilit pas oranları tutturan Luiz Gustavo; iyi bir galibiyet serisi yakaladıklarını belirterek, 'u da yenerek şampiyonluk yolunda ilerlemek istediklerini dile getirdi.

  1. 31.1.2020
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