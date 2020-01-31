Orta saha Gustavo’ya emanet

Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız, Ersun Yanal'ın sahadaki beyni olacak. Tecrübeli isim hem atakları organize edecek hem de fırsat bulduğunda uzaktan şutlarla gol arayacak. Süper Lig'de maç başına yüzde 90.9 isabetli pas, 2.5 top çalma, 1.8 top kesme, 0.9 kilit pas oranları tutturan Luiz Gustavo; iyi bir galibiyet serisi yakaladıklarını belirterek, Trabzonspor'u da yenerek şampiyonluk yolunda ilerlemek istediklerini dile getirdi.