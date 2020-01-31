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31 Ocak 2020, Cuma
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’yi reddeden Rojo Estudiantes’te!

Fenerbahçe’yi reddeden Rojo Estudiantes’te!

Estudiantes'e imza atan 'li için iddiası geldi. SkySports muhabiri Kaveh Solhekol, 30 yaşındaki savunmacıya sarı-lacivertli kulübün de teklif yaptığını ancak Rojo tarafından reddedildiğini duyurdu.

Estudiantes'e imza atan 'li için iddiası geldi. SkySports muhabiri Kaveh Solhekol, 30 yaşındaki savunmacıya sarı-lacivertli kulübün de teklif yaptığını ancak Rojo tarafından reddedildiğini duyurdu.

  1. 31.1.2020
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