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30 Ocak 2020, Perşembe
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Ricardo Rodriguez resmen PSV'de

Hollanda Eredivise ekiplerinden , 'nin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba gösterdiği 27 yaşındaki İsviçreli sol bek 'i renklerine bağladı.

Uzun bir süre 'nin gündeminde bulunan ancak harcama limiti nedeniyle somut adım atılamayan İsviçreli sol bek , Eindhoven'a oldu.

Hollanda ekibinde 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen İsviçreli sol bekin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

RODRIGUEZ: BANA GÜVEN VERDİLER

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Rodriguez, "Birkaç kulüp daha beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" diye konuştu.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 00:10
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