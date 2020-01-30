Ricardo Rodriguez resmen PSV'de
Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV, Fenerbahçe'nin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba gösterdiği 27 yaşındaki İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i renklerine bağladı.
Uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan ancak harcama limiti nedeniyle somut adım atılamayan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transfer oldu.
Hollanda ekibinde 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen İsviçreli sol bekin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
RODRIGUEZ: BANA GÜVEN VERDİLER
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Rodriguez, "Birkaç kulüp daha beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" diye konuştu.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 00:10
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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