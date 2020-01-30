Çaykur Rizespor'dan flaş Alper Potuk açıklaması!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Alper Potuk transferini doğruladı. Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 28 yaşındaki futbolcu satış listesine konmuştu. Alper Potuk'un Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddiaları büyük sükse yarattı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal Alper Potuk'la ilgili yaptığı açıklamada, ''Alper Potuk iyi bir sporcu. Gelmek isterse alırız. Takımımızda görmek isteriz ama gelmek ister mi bilmiyoruz'' ifadelerini kullandı.

''MELNJAK TAKIMDA KALACAK''

Öte yandan Kartal, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hırvat sol bek Melnjak'ın takımda kalacağını açıkladı.