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30 Ocak 2020, Perşembe
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'dan flaş açıklaması!

Çaykur Rizespor'dan flaş Alper Potuk açıklaması!

'nin takımda düşünmediği 'un transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle yapmakta zorlanan sarı-lacivertli takımda gözler oyuncu satışına çevrilmişti. Bu kapsamda Alper Potuk'un 'a transfer olacağı yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. ekibinin başkanı , söz konusu transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Başkanı , transferini doğruladı. 'nin sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 28 yaşındaki futbolcu satış listesine konmuştu. Alper Potuk'un ekiplerinden Çaykur Rizespor'a olacağı iddiaları büyük sükse yarattı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal Alper Potuk'la ilgili yaptığı açıklamada, ''Alper Potuk iyi bir sporcu. Gelmek isterse alırız. Takımımızda görmek isteriz ama gelmek ister mi bilmiyoruz'' ifadelerini kullandı.

''MELNJAK TAKIMDA KALACAK''
Öte yandan Kartal, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hırvat sol bek Melnjak'ın takımda kalacağını açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan Alper Potuk ve Melnjak açıklaması!

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 22:55
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