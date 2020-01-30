Çaykur Rizespor'dan flaş Alper Potuk açıklaması!
Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Alper Potuk'un transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle transfer yapmakta zorlanan sarı-lacivertli takımda gözler oyuncu satışına çevrilmişti. Bu kapsamda Alper Potuk'un Çaykur Rizespor'a transfer olacağı yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, söz konusu transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Alper Potuk transferini doğruladı. Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 28 yaşındaki futbolcu satış listesine konmuştu. Alper Potuk'un Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddiaları büyük sükse yarattı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal Alper Potuk'la ilgili yaptığı açıklamada, ''Alper Potuk iyi bir sporcu. Gelmek isterse alırız. Takımımızda görmek isteriz ama gelmek ister mi bilmiyoruz'' ifadelerini kullandı.
''MELNJAK TAKIMDA KALACAK''
Öte yandan Kartal, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hırvat sol bek Melnjak'ın takımda kalacağını açıkladı.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 22:55
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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