Resmi açıklama geldi! Alper Potuk artı 5 isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Resmi açıklama geldi! Alper Potuk artı 5 isim...

Resmi açıklama geldi! artı 5 isim...

Resmi açıklama geldi! Alper Potuk artı 5 isim...

Süper Lig ekiplerinden 'un Teknik Direktörü İsmail , transfer raporunu resmen açıkladı... Tecrübeli teknik direktör, basına yaptığı konuşmada gelecek ve gidecek isimleri belirlediğini duyururken, Fenerbahçeli hakkında düşüncelerini dile getirdi! İşte detaylar...

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak 'da teknik direktör İsmail , basına önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, yaptığı konuşmada Fenerbahçeli 'u istediğini resmen duyurdu.

MELNJAK'IN KALMASINI İSTİYOR

Kartal, yaptığı konuşmada adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Hırvat savunmacı Darjo Melnjak'ın takımından ayrılmasını istemediğini belirtirken, Muhammed Abarhoun ve Oğulcan Çağlayan'ın da takımda kalması yönünde yönetime görüşünü ilettiğini aktardı.

"ALPER POTUK VE İLHAN DEPE..."

Kartal, konuşmasının devamında sarı lacivertli futbolcu Alper Potuk, Tunay Torun ve İlhan Depe'nin transferine ilişkin de konuşurken, "Tunay Torun ile görüşmeler devam ediyor. Alper Potuk ve İlhan Depe var. İkisi, biri olabilir veya hiçbiri de olmayabilir. Görüşmeler devam ediyor. Belki bir yabancı oyuncu var ve almak istiyoruz, kulübü vermekten vazgeçti. Bekliyoruz. Yabancı oyunculardan Marko Scepovic ikinci yarıdaki 14 yabancı arasında. Kendisi ayrı antrenman yapıyor. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Daha gidecek oyuncumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ PEŞİNDE

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın bir çıkış arayışı içerisinde olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın Göztepe maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruyla ilgili Kartal, "Bizim dışımızda gelişen olay. Biz kendi işimize bakacağız. Evimizde Beşiktaş'a karşı iyi mücadele edip iyi oynayarak taraftarımıza güzel bir sonuç hediye etmek istiyoruz. Sahamızda oynamanın avantajını kullanarak, kendimize olan güvenimizle inşallah iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kartal, Beşiktaş'taki teknik direktör konusuna değinerek, "Kan değişikliği takımlara yeni bir motivasyon olabilir. Son oynadıkları Göztepe maçında çok eksikleri, cezalıları, sakatları ve oynatılmayan oyuncuları vardı. Kupadan elendiler. Hangi kadro, oyuncu, hoca ile karşımıza çıkacaklarını ve neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Onun için kendi işimize bakıp kendi doğrularımızı sahaya yansıtıp iyi bir sonuç almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

OBRADOVIC İLE DİYALOĞUNU ANLATTI!

Takım savunmasının her zaman değerli olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertli takımın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon olduğu dönemde yaptıkları konuşmayı hatırlatarak, şu görüşleri paylaştı:

"Ben de Fenerbahçe'de görevdeydim. Söylediği şuydu; 'Bizden çok daha iyi üçlük atan takımlara karşı takım savunmasını iyi ve sert bir şekilde yaparak şampiyon olduk.' Takım savunmasını iyi yaptığınız sürece maç kazanırsınız, şampiyon olursunuz. Bizim de takım savunmasını çok iyi yapmamız lazım. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Gelen oyuncularla birlikte daha iyi yapmak için çalışıyoruz. Takım savunmasını iyi yaptığımız maçları kazandık. Mücadele gücü yüksek oyuncularla bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz."

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 15:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Resmi açıklama geldi! Alper Potuk artı 5 isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN