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28 Ocak 2020, Salı
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Kırklareli maçı 100 TL

Kırklareli maçı 100 TL

Kırklarelispor, ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Trakya ekibinin başkanı , twitter'dan bilet fiyatlarını 100 TL olarak belirlediklerini duyurdu. Biletler dün satışa sunuldu.

Kırklarelispor, ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Trakya ekibinin başkanı , twitter'dan bilet fiyatlarını 100 TL olarak belirlediklerini duyurdu. Biletler dün satışa sunuldu.

  1. 28.1.2020
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