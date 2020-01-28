Kırklareli maçı 100 TL
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Trakya ekibinin başkanı Volkan Can, twitter'dan bilet fiyatlarını 100 TL olarak belirlediklerini duyurdu. Biletler dün satışa sunuldu.
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Trakya ekibinin başkanı Volkan Can, twitter'dan bilet fiyatlarını 100 TL olarak belirlediklerini duyurdu. Biletler dün satışa sunuldu.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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