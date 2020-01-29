Hakan Çalhanoğlu transfer bombasını patlattı: Ricardo Rodriguez bana Fenerbahçe'yi sordu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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bombayı patlattı: Bana 'yi sordu!

Hakan Çalhanoğlu bombayı patlattı: Bana Fenerbahçe'yi sordu!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve son olarak Torino ağlarına attığı 2 golle takımına kupada turu getiren isim olan , 'nin transfer gündemine dair önemli bir açıklama yaptı. Çalhanoğlu, Milan'ın yıldız sol beki 'in kendisine Fenerbahçe'yi sorduğunu duyurdu.

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen milli futbolcu , TRT Spor'a yaptığı açıklamada takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten, 'nin transfer gündemindeki takım arkadaşı 'e dair birçok konuya değindi.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun öne çıkan sözleri:

Nasılsın, ne yapıyorsun diye Türkçe soruyor Zlatan, eski müziklerimizi de çok dinliyor, hayranı. Saha içinde çok konuşan biri Zlatan, her şeyi söylüyor sahada. İdmanlarda da iyiyi de kötüyü de söylüyor. Kötüye kötü diyor, iyiyse iyi ama daha iyisini de yapabiliriz diye konuşuyor.

"RICARDO BANA FENERBAHÇE'Yİ SORDU"

Ricardo Rodriguez bana sordu, de burada, onunla da konuştu, gelmeyi de çok istedi ama bildiğim kadarıyla olmadı. Ona 'den ve 'un güzelliğinden bahsettim, o da biliyordu ve istiyordu gelmeyi.

İki kez kupa finali kaybettim ben. Hedefim o. Kazanırsak çok güzel olacak. Dünkü maç bitti, önümüzdeki maç da önemli pazar günü, aynı performansı sergilemek istiyorum. Önemli olan sağlık, inşallah sakatlık geçirmem, benim için en önemlisi o.

İtalyan arkadaşlar da sevindi Euro 2020'de eşleşmemize, ben de sevindim. İnşallah turnuvaya iyi başlarız. Bizim güçlü olduğumuzu biliyorlar, saygıyla karşılıyorlar.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 14:53
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