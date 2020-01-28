Dereağzı’nda özel konuklar
Bedensel Zihinsel Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği'nden (BEDENDER) gelen özel misafirler, Fenerbahçe U19 Takımı'nın antrenmanını izleyip, genç futbolcularla bir araya geldi.
Bedensel Zihinsel Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği'nden (BEDENDER) gelen özel misafirler, Fenerbahçe U19 Takımı'nın antrenmanını izleyip, genç futbolcularla bir araya geldi. Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ile futbol altyapı antrenörlerinin de yer aldığı organizasyonda misafirlere Fenerbahçe forması hediye edildi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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