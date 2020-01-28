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28 Ocak 2020, Salı
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Dereağzı’nda özel konuklar

Dereağzı’nda özel konuklar

Engelliler ve 'nden () gelen özel misafirler, Takımı'nın antrenmanını izleyip, genç futbolcularla bir araya geldi.

Bedensel ve 'nden () gelen özel misafirler, Takımı'nın antrenmanını izleyip, genç futbolcularla bir araya geldi. Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ile futbol altyapı antrenörlerinin de yer aldığı organizasyonda misafirlere Fenerbahçe forması hediye edildi.

  1. 28.1.2020
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