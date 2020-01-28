Dereağzı’nda özel konuklar

Bedensel Zihinsel Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği'nden (BEDENDER) gelen özel misafirler, Fenerbahçe U19 Takımı'nın antrenmanını izleyip, genç futbolcularla bir araya geldi. Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ile futbol altyapı antrenörlerinin de yer aldığı organizasyonda misafirlere Fenerbahçe forması hediye edildi.